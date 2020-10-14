Разумков розповів, скільки депутатів хворіють чи перехворіли COVID-19

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, скільки депутатів нині хворіють чи вже перехворіли коронавірусним захворюванням COVID-19.

Як сказав він журналістам, точної цифри він назвати не може. Але, за словами Разумкова, це число становить нині близько 60, і нові захворілі депутати з’являються практично щодня.

Крім того, сказав голова парламенту, також перехворіли чи хворіють на COVID-19 до 30 працівників апарату Верховної Ради.

Але, наголосив Разумков, парламент не має наміру йти на карантин так само, як не йшов і навесні. «Можуть бути зміни в режимі нашої роботи, але Верховна Рада як єдина законодавча інституція в Україні не йтиме на карантин», – сказав він.

Раніше через COVID-19 у низки депутатів Верховна Рада скасувала пленарні засідання, що були заплановані на 1–2 жовтня, а також на нинішній тиждень.