В Україні запустять електронний кабінет пацієнта – НСЗУ

Голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак заявила, що електронний кабінет пацієнта запрацює в Україні на початку 2024 року. Запуск цього сервісу допоможе українцям у підтвердженні візитів до лікаря й унеможливить фіктивні записи, каже вона.

«На першому етапі впровадження кабінету користувачі зможуть повноцінно переглядати і розпоряджатися своїми персональними даними в Електронній системі охорони здоров’я — зокрема і деклараціями», — пояснила Гусак в інтерв’ю «Укрінформу» .

За її словами, усі зареєстровані в кабінеті користувачі матимуть змогу переглядати, з яким лікарем і в якому закладі укладена їхня декларація, зможуть дивитися декларації своїх дітей і розірвати подану декларацію.

Очільниця Національної служби здоров’я також зазначила, що лікарі тепер не будуть стикатися з довгою і складною процедурою зміни персональних даних пацієнта, адже пацієнт зможе актуалізувати інформацію самостійно у своєму особистому кабінеті, доступ до якого буде реалізований у медичній інформаційній системі і в «Дії».

Як заявляли раніше в Міністерстві охорони здоров’я, у 2024 році на Програму медичних гарантій в Україні виділять майже 160 мільярдів гривень.