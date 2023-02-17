Увесь електротранспорт Києва відновив роботу – КМВА

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що увесь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути.

«Ефективна робота влади міста, енергетиків та ремонтних бригад практично відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дозволило місту поступово повертатися до відновлення руху міського наземного електротранспорту. Протягом останніх днів, по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів. А сьогодні весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути. Зараз на 46-ти тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних – 195», – сказав Сергій Попко, голова КМВА.



Повідомляється, що наземний електротранспорт не працював у Києві 56 днів.



23 грудня 2022 року через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту столиці (трамваїв та тролейбусів) була зупинена. На маршрутах наземного електротранспорту працювали автобуси.

Про те, що у Києві поступово повертається до роботи громадський електротранспорт, мер Віталій Кличко повідомив 15 лютого.