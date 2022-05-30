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Донецька ОВА повідомила про відновлення електрики у Бахмутському і Краматорському районах

Напередодні було знеструмлено центральну електропідстанцію в районі Торецька

Електропостачання у Бахмутському та Краматорському районах Донеччини відновлено, повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Відновлено електропостачання Бахмутського та Краматорського районів. Вчора близько 21:00 фахівці відновили електропостачання в населені пункти півночі області, які опинилися без електрики внаслідок бойових дій», – написав Кириленко у Telegram.

За його словами, вранці у понеділок ремонтники розпочали роботи із запуску другого Донецького водопроводу. За словами голови ОВА, проведення ремонтних робіт залежатиме від безпекової ситуації.

«У разі сприятливих умов постачання води може бути відновлене приблизно до 14-ї години», – зазначив Кириленко.

29 травня повідомлялося, що внаслідок бойових дій Бахмутський та Краматорський райони Донеччини залишилися без електрики. Було знеструмлено центральну електропідстанцію в районі Торецька.

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