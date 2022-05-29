Два райони Донеччини – без електрики, низка населених пунктів – без води, гірники – під землею – ОВА

Донецька обласна військова адміністрація повідомляє 29 травня, що внаслідок бойових дій Бахмутський та Краматорський райони залишилися без електрики.

«На магістральній лінії електропередач 330 кВ спрацював аварійний захист – знеструмлено Центральну електропідстанцію НЕК «Укренерго» в районі Торецька і, як наслідок, – населені пункти Бахмутського та Краматорського районів», – йдеться у повідомленні.

Відновлювальні роботи вже розпочалися, додають у відомстві. І деталізують: необхідно буде ліквідувати близько двох десятків поривів дротів.

«Через відключення електрики припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону – Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти опинилися без води», – наголошують в Донецькій ОВА.

Крім того, зазначили в повідомленні, 115 торецьких гірників залишились під землею: 112 на шахті «Центральній», 3 на шахті «Торецькій». Адміністрації, за даними обласної влади, вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню.

«Причина та наслідки знеструмлення ще уточнюються. В умовах активних бойових дій перебої з подачею електрики та води – неминучі. Ще раз закликаю всіх евакуюватися», – наголосив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Дещо раніше цього дня він повідомляв, що від початку вторгнення Росії в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 444 мирні людини, ще 1177 осіб були поранені. Наразі невідома кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, зауважив він.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ вранці 29 травня на Донецькому напрямку російські війська ведуть наступальні дії.

Нині, за даними Міноборони, спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.