Українські війська вибили військових РФ з Тошківки, відкинули біля Комишувахи, «Сєвєродонецьк наш» – Гайдай

Сєвєродонецьк перебуває під контролем України. Про це в ефірі національного марафону вранці 29 травня розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«Ворог не має успіху. Там, де вдалось йому закріпитись, в готелі «Мир» – це на околицях Сєвєродонецька, там вони і залишаються. Більш того, там вони несуть втрати (про втрати там військ РФ Гайдай повідомляв і 28 травня – ред.), тому що наші там постійно їх обстрілюють, вибивають з готелю. Поки вони там ховаються, але далі пройти не можуть... Тримають наші хлопці лінію оборони. Сєвєродонецьк наш», – зауважив він.
Очільник Луганщини також повідомив, що українські війська вибили російських військових з Тошківки.
«В напрямку Золоте, Катеринівка, Тошківка – наші хлопці з Тошківки вибили ворога і закріпилися там. І напрямок Попасної – до нас прийшло підкріплення. І вибили в напрямку Комишуваха-Попасна (як уточнив він в телеграмі: у напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри – ред.) – так само відкинули на пару кілометрів ворога і там. Тобто зараз обстріли траси «Лисичанськ-Бахмут» вже менші. Гумвантажі їдуть», – наголосив Гайдай.
Утім зазначив, що російські війська обстрілюють всю підконтрольну Україні територію Луганської області.
Вранці 29 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії російські війська вели штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька, бої тривають: «В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки».
У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.
За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.
У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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