Українські війська вибили військових РФ з Тошківки, відкинули біля Комишувахи, «Сєвєродонецьк наш» – Гайдай

Сєвєродонецьк перебуває під контролем України. Про це в ефірі національного марафону вранці 29 травня розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ворог не має успіху. Там, де вдалось йому закріпитись, в готелі «Мир» – це на околицях Сєвєродонецька, там вони і залишаються. Більш того, там вони несуть втрати (про втрати там військ РФ Гайдай повідомляв і 28 травня – ред.), тому що наші там постійно їх обстрілюють, вибивають з готелю. Поки вони там ховаються, але далі пройти не можуть... Тримають наші хлопці лінію оборони. Сєвєродонецьк наш», – зауважив він.

Очільник Луганщини також повідомив, що українські війська вибили російських військових з Тошківки.

«В напрямку Золоте, Катеринівка, Тошківка – наші хлопці з Тошківки вибили ворога і закріпилися там. І напрямок Попасної – до нас прийшло підкріплення. І вибили в напрямку Комишуваха-Попасна (як уточнив він в телеграмі: у напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри – ред.) – так само відкинули на пару кілометрів ворога і там. Тобто зараз обстріли траси «Лисичанськ-Бахмут» вже менші. Гумвантажі їдуть», – наголосив Гайдай.

Утім зазначив, що російські війська обстрілюють всю підконтрольну Україні територію Луганської області.

Вранці 29 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії російські війська вели штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька, бої тривають: «В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки».

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.