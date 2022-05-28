«Несуть величезні втрати» – Гайдай розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку

Обстріли Сєвєродонецька не припиняються з найрізноманітнішого озброєння, російські війська в готелі «Мир», куди проникли ще напередодні, несуть «величезні втрати», але залишаються в будівлі. Про це в ефірі національного марафону вранці 28 травня розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Зайшли російські війська на околицю міста – це готель «Мир». Далі вже за готелем – територія лісу. Тож в готель вони зайшли. Несуть величезні втрати там. Але вибити поки їх з готелю не вийшло. Хоча там в них дуже вже багато загиблих. Далі вони просунутись не можуть. Намагання є постійно. Тактика одна й та сама – декілька годин обстріли артилерійські, потім намагаються просуватись. Але нічого поки що не виходить. Їх стримують наші там хлопці, які стоять», – зауважив він.

Очільник Луганської ОВА додав, що Сєвєродонецьк не відрізаний, зв’язок з містом, є можливість і постачати гуманітарні вантажі, однак траса Лисичанськ-Бахмут – під постійними обстрілами військ РФ, тому пересуватися нею небезпечно.

«Щодо транспортного сполучення – вже між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, за великим рахунком, вантажівки вже туди не проїдуть, тільки легковий транспорт. Траса Лисичанськ-Бахмут повністю обстрілюється. Вона не під контролем російської армії, тобто вони її не перекрили, але вони її обстрілюють. Їхати нею дуже небезпечно, ризиковано. І там вже на трасі дуже багато автомобілів, які розстріляні повністю вщент. Але область не відрізана, зв’язок є», – додав він.

Попереднього дня, 27 травня, як додав Сергій Гайдай, поліцейським області вдалося евакуювати 31 людину з Лисичанська, в тому числі 13 дітей, іншим рейсом завезли гуманітарний вантаж.

У Генштабі ЗСУ вранці 28 травня повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії російські війська вели штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мали, зазнали втрат, відійшли на раніше зайняті позиції.

За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

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