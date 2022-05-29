В Україні загинув полковник, який служив у пресслужбі Міноборони РФ – «Медіазона»

Під час боїв в Україні загинув співробітник пресслужби Міноборони Росії, полковник Володимир Іванов. Це стверджує «Медіазона», посилаючись на реєстр справ про спадщину та витоку з російських баз даних.

Про смерть Іванова раніше повідомив кореспондент ВДТРК Євген Піддубний, який вийшов на акцію «Безсмертний полк» 9 травня з портретом Іванова, інформує Російська служба Радіо Свобода. Піддубний назвав його військове звання – полковник – але не місце служби, написавши лише, що той пішов на військову службу, закінчивши філософський факультет.

Згідно з даними реєстру спадкових справ, 41-річний Володимир Іванов загинув 25 березня. Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав як адресу проживання загиблого адресу головної будівлі Міністерства оборони в Москві.

За даними застосунку Getcontact, телефон полковника в записниках у деяких користувачів був записаний як «Володимир Пресслужба Міноборони».

Про співробітника пресслужби з таким іменем писав і український проєкт «Миротворець», який стверджував, що Іванов «безпосередньо причетний до ведення МО РФ інформаційної війни проти України».

Міністерство оборони РФ публічно не підтверджувало загибель працівника пресслужби. Також не відомо, за яких обставин він загинув.

За даними «Медіазони» та Бі-бі-сі, з відкритих джерел вдалося встановити факт загибелі в Україні понад 2500 військовослужбовців російської армії, зокрема близько 60 офіцерів у званні від підполковника та вище. Бі-бі-сі також повідомляє про підтверджені випадки загибелі майже 2-х тисяч бойовиків збройних угруповань на Донбасі, які після початку війни «призивали» цивільних осіб.

Генштаб ЗСУ повідомляє про 30 150 військових РФ від початку широкомасштабного вторгнення в Україну, що триває від 24 лютого.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.