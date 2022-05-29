У Генштабі ЗСУ повідомляють про наступальні дії військ РФ, втрати і збір донорської крові у Криму

На Донецькому напрямку російські війська ведуть наступальні дії. Про це повідомив вранці 29 травня, на початку 95-ї доби широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Генеральний штаб Збройних сил України.

Противник на цьому напрямку, інформують українські військові, активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби, збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку армія РФ посилює угруповання, намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман, застосувала штурмову авіацію поблизу Діброви, інформують в ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії російські війська вели штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька, бої тривають, наголошують в Генштабі: «В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки».

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення, зауважують українські військові. І додають, що за підтримки вогню мінометів та артилерії російські військові проводили наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка: успіху не мали, зазнали втрат, відійшли. Крім того, вказують, що силами російської армійської авіації завдали авіаударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав, наголошують в ЗСУ.

На Слов’янському напрямку українські військові не зафіксували активних бойових дій з боку військ РФ, але, кажуть, противник вів посилену розвідку.

«Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Здійснює поповнення втрат та запасів. Здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького», – йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку російські війська основні зусилля зосередили на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони, інформують в Генштабі. Українські військові зафіксували обстріли армією РФ цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Крім того, вказують вони, противник продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках українські військові відзначають збільшення кількості заходів оперативної та бойової підготовки в ході перевірки сил реагування збройних сил Білорусі. В українському Генштабі наголошують: загроза завдання з території Білорусі ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об’єктах зберігається.

«На Сіверському напрямку противник продовжує заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області», – йдеться в повідомленні.

На Слобожанському напрямку російські війська здійснюють систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування українських підрозділів у напрямку держкордону України, вживають заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки, наголосили в Генштабі.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках українські бійці не фіксували активних наступальних дій впродовж минулої доби, утім, інформують про обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку в результаті наступальних дій українських підрозділів російські війська зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка, зауважують в ЗСУ. І наголошують, що наразі противник вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки. (Попереднього дня ввечері у Генштабі ЗСУ повідомили, що внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони війська РФ зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області.)

«Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших», – наголосили в ЗСУ.

У Генштабі також додали, що з метою поповнення втрат російські війська посилюють угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

На Бессарабському напрямку українські військові не зафіксували суттєвих змін.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові», – інформують у Генштабі ЗСУ.

І додали, що впродовж минулої доби тільки на Донецькому та Луганському напрямках українські війська відбили сім атак ворога, знищили один танк та шість російських автомобілів, а підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу «Орлан-10».

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Нині, за даними Міноборони, спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.