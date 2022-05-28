Війська РФ зазнали втрат на Херсонщині, відступили на «невигідні рубежі», бої тривають – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони війська РФ зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області.

«Бойові дії тривають. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших», – йдеться в повідомленні.

Тим часом спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив, що російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в населених пунктах вздовж адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини.

Назаров каже: російські загарбники атакували Миколаїв з реактивних систем залпового вогню, влучивши у житлові квартали. Попередньо, є поранені серед цивільного населення. Інформація уточнюється.

Крім того, за даними Генштабу, на Донецькому напрямку армія РФ веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках.

Нині, за даними Міноборони, спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.