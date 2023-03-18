Сьогодні можливі вимкнення електрики на Київщині та Житомирщині через ремонти – Міненерго

У Міністерстві енергетики повідомили, що 18 березня енергосистема України працює без обмежень для споживачів із запасом потужності.



За словами профільного міністра Германа Галущенка, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії в усіх областях.



«У той же час через ремонтні роботи на об’єктах мереж можливі певні тимчасові обмеження постачання електроенергії у Житомирській та Київській областях», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах, а внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет і дронів, які завдали «важких пошкоджень» обладнанню.