На Київщині та Житомирщині можливі відключення електроенергії – Міненерго

В окремих районах Київщини та Житомирщини сьогодні можливі відключення електроенергії, попереджає Міністерство енергетики.

«Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні. Водночас тривають ремонтні роботи на об’єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу», – зазначив у Telegram профільний міністр Герман Галущенко.

9 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад шість годин. Після цієї масованої атаки найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

За даними «Укренерго» армія РФ завдала 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА на енергооб’єкти України.