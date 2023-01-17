«Укренерго»: зберігається значний дефіцит потужності, у 6 областях – аварійні відключення 

Компанія «Укренерго» станом на ранок 17 січня повідомляє, що в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранковий і вечірній піки споживання.

«Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі. До всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу», – йдеться в повідомленні.

У компанії кажуть: через перевищення лімітів споживання застосовані аварійні відключення у шести областях.

«Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово», – зазначили в «Укренерго».

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, 10 жовтня. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Через це є частина областей, де відключення світла є мінімальними, є такі де відключення відбуваються за графіком, але є й такі, де до регулярних додаються ще й аварійні відключення.