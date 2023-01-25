Росте дефіцит потужності в енергосистемі. «Укренерго» не виключає аварійні відключення

Компанія «Укренерго» через похолодання заявляє, що зростання споживання електроенергії, що відповідно призводить до збільшення дефіцит потужності в енергосистемі України.

«До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби… Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу добу через російські артобстріли була пошкоджена енергоінфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. «Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи», розповіли в «Укренерго».

За даними «Укренерго», понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі через захоплення військами РФ. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС та Каховська ГЕС. Крім того, на тимчасово окупованих територіях півдня є більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Через це є частина областей, де відключення світла є мінімальними, є такі де відключення відбуваються за графіком, але є й такі, де до регулярних додаються ще й аварійні відключення.