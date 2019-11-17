Росія: люди знову вийшли на вулиці проти мера Елісти – екслідера угруповання «ДНР»

У столиці Калмикії Елісті 17 листопада на мітинг за відставку голови адміністрації цього російського міста Дмитра Трапезникова, який раніше був одним з керівників угруповання «Донецька народна республіка», вийшли близько двох тисяч людей.

За словами організаторів, попри узгоджений з владою мітинг, до його початку поліція не дозволяла розгортати транспаранти. Крім відставки Трапезникова, мітингувальники почали вимагати повернути прямі вибори мера міста.

Дмитро Трапезников став мером Елісти 26 вересня. Торік, після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка в Донецьку, він певний час виконував його обов’язки.

Трапезников 26 вересня був призначений депутатами міських зборів Елісти виконувачем обов’язків міського голови. Офіційно його кандидатуру на посаду мера вніс на розгляд глава Калмикії Бату Хасіков (він був призначений на цю посаду президентом Володимиром Путіним в березні 2019 року).

З моменту призначення Трапезникова в Елісті проходять масові акції за його відставку. Обурення жителів Елісти викликало не тільки призначення причетного до угруповання «ДНР» Дмитра Трапезникова в.о. голови адміністрації міста, а й тому, що він не має жодного відношення до Калмикії.