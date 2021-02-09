У КМДА розповіли, скільки треба збудувати квартир для потерпілих від «Еліта-центру»

З урахуванням об’єктів, які вже зараз у роботі, загалом необхідно збудувати 1123 квартири для забезпечення житлом потерпілих від афери «Еліта-центру», повідомив заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп.

«Протягом останніх років нам вдалось надати квартири 267 ошуканим інвесторам. Ще 1263 потерпілих необхідно забезпечити житлом. І ми не припиняємо працювати над цим – працює постійна конкурсна комісія із залучення інвесторів для будівництва, укладаються інвестиційні договори, на частині об’єктів триває будівництво», – сказав Непоп.

За його словами, нині продовжується будівництво у провулку Платонівському та на вулиці Лук’янівській, де відповідно 10,6% та 9,4% площі передбачені для передачі постраждалим від «Еліта-Центр». На вулиці Милославській, де інвестор зобов’язався надати 7% площі, тривають роботи довкола прибудинкової території. Загалом за цими об’єктами, які будуть введені в експлуатацію в IV кварталі 2021 року, вже укладено попередні договори на передачу 63 квартир ошуканим інвесторам, додав Непоп.

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За його словами, влада подала повторну заяву на будівництво на вулиці Оноре де Бальзака, де передбачено понад 904 кв. м для забезпечення житлом постраждалих від «Еліта-Центру».

«Також «замороженими» залишаються понад 5000 кв. м, погоджені з інвестором, в об’єкті на перетині вулиць Здолбунівської та Тепловозної. Там жителі сусідніх житлових комплексів не перший рік блокують будівництво попри наявність у забудовника всієї дозвільної документації», – повідомили в КМДА.

За словами В’ячеслава Непопа, вже розроблені та погоджуються передпроєктні пропозиції щодо об’єктів на перетині вулиць Амурської і Сумської, а також на вулиці Жолудєва.

За даними МВС, у результаті будівельної афери «Еліта-центр», яку було розкрито в лютому 2006 року в Києві, постраждали близько двох тисяч людей. Без житла досі залишаються 1263 ошуканих інвестори. Загальна сума привласнених грошей вкладників становить близько 400 мільйонів гривень.

Підозрюваним у організації афери з будівельною групою «Еліта-центр» визнали Олександра Шахова (Волконського), його затримали у 2007-му у Швейцарії і екстрадували звідти через рік. У квітні 2016 року Шахова випустили під домашній арешт із СІЗО, заарештувати його повторно не вдалося, оскільки він 7,5 років просидів у СІЗО і вийшов по «закону Савченко» (вирок передбачав 15 років ув’язнення – ред.). Шахов зобов’язався ходити на всі судові засідання по «Еліта-центру», втім вже у липні 2016 року зняв електронний браслет і покинув територію України. Відтоді місце його перебування невідоме.