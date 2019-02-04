У Києві планують створити «елітний підрозділ» інспекторів з паркування

Інспекція з паркування в місті Києві має почати виконувати свої функції у 2019 році, повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, керівник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін у програмі Радіо Свобода «Свобода в деталях».

Уже близько 10 людей пройшли конкурс на інспекторів, всього в планах найняти близько 90. Він додає, що конкурс на посаду проходить за досить суворими вимогами.

Зарплата інспектора складатиме від 10 тисяч гривень. Мотивувати працівника планують і за рахунок запровадження підвищувального коефіцієнту. Інспектори не матимуть права напряму працювати із фінансами, лише фіксуватимуть порушення і виписуватимуть штрафи, розповів Рахматуллін.

«Чому так довго йде набір? Ми хочемо створити певний елітний підрозділ, які будуть порядними, ідейними людьми, які будуть вболівати за свою справу і не втягуватися в корупційну складову цього питання. В іншому випадку – адміністративне покарання і я, як прибічник радикальних дій, звільняв би таку людину. Ми набираємо людей з вищою освітою», – наголошує заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У планах спочатку проводити роз'яснювальну роботу серед водіїв, роздавати пам'ятки про правила паркування і наслідки їхнього порушення і вже останнім етапом буде штрафування та евакуація автівок. Запровадження системи штрафів стане можливим після появи в Україні сертифікованих приладів для фото- і відеофіксації таких порушень, зазначає Дмитро Рахматуллін.

У містах України з’явилися інспекції з паркування восени 2018 року. Це стало можливим завдяки закону про реформування паркувань, який набув чинності наприкінці вересня.