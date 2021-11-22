Сайт компанії «Енергоатом» відновив роботу після атаки хакерів

Сайт Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» станом на вечір 22 листопада відновив роботу. Раніше цього ж дня компанія повідомила, що її офіційний сайт компанії атакували хакери, і це унеможливило доступ до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії.

В «Енергоатомі» наголосили, що кібератака сталася, «щойно були підписані історичні угоди між ДП «НАЕК «Енергоатом» й американською компанією «Вестінгауз».

«Фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК», – вказувала компанія в соцмережах удень 22 листопада.

Державна компанія «Енергоатом» і американська електротехнічна компанія Westinghouse домовилися про будівництво двох нових атомних енергоблоків на майданчику Хмельницької атомної електростанції. Відповідну угоду сторони підписали 22 листопада на конференції «Атомні можливості для розвитку країни» в Києві.