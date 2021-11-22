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Сайт компанії «Енергоатом» відновив роботу після атаки хакерів

Раніше 22 листопада «Енергоатом» і американська електротехнічна компанія Westinghouse домовилися про будівництво двох нових атомних енергоблоків на майданчику Хмельницької атомної електростанції

Сайт Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» станом на вечір 22 листопада відновив роботу. Раніше цього ж дня компанія повідомила, що її офіційний сайт компанії атакували хакери, і це унеможливило доступ до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії.

В «Енергоатомі» наголосили, що кібератака сталася, «щойно були підписані історичні угоди між ДП «НАЕК «Енергоатом» й американською компанією «Вестінгауз».

«Фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК», – вказувала компанія в соцмережах удень 22 листопада.

Державна компанія «Енергоатом» і американська електротехнічна компанія Westinghouse домовилися про будівництво двох нових атомних енергоблоків на майданчику Хмельницької атомної електростанції. Відповідну угоду сторони підписали 22 листопада на конференції «Атомні можливості для розвитку країни» в Києві.

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