«Енергоатом» підписав угоду з Westinghouse про будівництво двох енергоблоків для Хмельницької АЕС

Державна компанія «Енергоатом» і американська електротехнічна компанія Westinghouse домовилися про будівництво двох нових атомних енергоблоків. Відповідну угоду сторони підписали 22 листопада на конференції «Атомні можливості для розвитку країни» в Києві.

Угода передбачає будівництво двох нових атомних енергоблоків на майданчику Хмельницької атомної електростанції.

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Як уточнює пресслужба «Енергоатому», документ підписали очільник компанії Петро Котін та генеральний директор Westinghouse Патрік Фрагман.

Котін при цьому озвучив плани з розвитку атомної енергії: «до 24 гігават атомних потужностей до 2040 року».

Фрагман зазначив при цьому, що його компанія постачає «приблизно половину палива» для українських атомних електростанцій.

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«Україна має велику кількість викликів у енергетиці та поступово має вивести з експлуатації реактори російського типу й побудувати нові станції. Ми можемо допомогти розвивати безвуглецеві технології та підтримувати високі стандарти ядерної безпеки», – цитує пресслужба «Енергоатому» директора Westinghouse.

У вересні, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтону, український «Енергоатом» і американська Westinghouse Electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоку на Хмельницькій АЕС, який Україна будує вже дев’ять років.