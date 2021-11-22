Білорусь відновлює постачання електроенергії до України

Компанія «Біленерго» відновило постачання електроенергії в Україну після дводенної перерви, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

За словами білоруської сторони, постачання відновлено з 21 листопада за підписаним контрактом. За даними Національної енергетичної компанії «Укренерго», білоруські поставки здійснюються в тому ж обсязі, що й до припинення.

Українські експерти впевнені, що припинення поставок з Білорусі сталося через автоматичне відключення Білоруської атомної електростанції.

«Це означає, що в Білорусі не було профіциту для експорту. Коли блок підключили, постачання було відновлено», – розповіла Радіо Свобода фахівчиня з енергетики Ольга Кошарна.

17 листопада Міністерство енергетики Білорусі оголосило про припинення постачання електроенергії в Україну з 18 листопада. Того ж дня стало відомо про автоматичне відключення першого енергоблоку Білоруської АЕС. За десять місяців енергоблок зупиняли вісім разів.

Білорусь почала продавати електроенергію Україні на комерційних засадах 6 листопада. За цей час Україна придбала понад 80 мільйонів кіловат-годин, а з початку 2021 року – 522,6 мільйонів кВт/год. Поставки здійснюються тільки через приватні компанії, в тому числі через «Тет Груп», створену Віталієм Бутенко, одним із колишніх менеджерів українського мільярдера Ріната Ахметова, та «ЕЛЕКТРОСпільнота» Олександром Ткаченко.

Цю компанію пов’язують із народним депутатом Євгеном Шевченком, який зустрічався з Олександром Лукашенком у квітні цього року і зараз контактує з білоруським політиком Юрієм Воскресенським.

Україні необхідно постачати електроенергію з-за кордону, щоб збалансувати роботу Єдиної електросистеми в умовах дефіциту вугілля та сезонного зростання споживання електроенергії. При цьому в компанії «Укренерго» зазначають, що наразі рівень споживання на 1,6% нижчий від прогнозованого і становить трохи більше 7 мільярдів кВт-год.