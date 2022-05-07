У Енергодарі окупанти забирають документи у місцевих, аби забезпечити «масовку» на 9 травня – Запорізька ОВА

На Запоріжжі окупанти щосили намагаються організувати святкування 9 травня, у Енергодарі у місцевих жителів забирають документи, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у телеграмі.



«Наприклад, в Енергодарі відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня – у сподіванні, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для російських телеканалів. Щоправда свій парад в місті вони називають не парадом, а акцією безсмертний полк, але це справи не змінює: для того, аби провести пабєдобєсний захід в Енергодарі перекривають рух у частині міста та виїзди з дворів», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у Кам’янці-Дніпровській змушують 9 травня прийти на роботу та взяти участь у параді.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».