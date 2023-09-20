Війська РФ обстрілами пошкодили енергетичний об’єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Російські військові 20 вересня двічі обстріляли населені пункти Нікопольського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вранці ворог спрямував два БпЛА на Червоногригорівську громаду. Пообіді – накрив артилерійським вогнем Марганець. Пошкоджені три приватні будинки та дві господарські споруди. Руйнувань зазнала й нежитлова будівля. Понівечені енергетичний об’єкт і лінія електропередач. Без світла – тисяча родин. Зайнялася суха трава. Пожежу рятувальники вже приборкали», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, минулося без загиблих і постраждалих.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння завдають ударів по Дніпропетровській області. При цьому Москва, попри наявність свідчень і доказів, заперечує обстріли цивільного населення в Україні.