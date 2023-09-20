Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ обстрілами пошкодили енергетичний об’єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Наслідки обстрілів армією РФ Нікополя, 12 жовтня 2022 року, ілюстративне фото

Російські військові 20 вересня двічі обстріляли населені пункти Нікопольського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вранці ворог спрямував два БпЛА на Червоногригорівську громаду. Пообіді – накрив артилерійським вогнем Марганець. Пошкоджені три приватні будинки та дві господарські споруди. Руйнувань зазнала й нежитлова будівля. Понівечені енергетичний об’єкт і лінія електропередач. Без світла – тисяча родин. Зайнялася суха трава. Пожежу рятувальники вже приборкали», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, минулося без загиблих і постраждалих.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння завдають ударів по Дніпропетровській області. При цьому Москва, попри наявність свідчень і доказів, заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG