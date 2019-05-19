Ердоган наполягає на придбанні в Росії ракетних систем С-400 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наполягає на завершенні угоди про придбання ракетних систем С-400 у Росії і також співпраці з Москвою у виробництві систем С-500 у майбутньому.

«Абсолютно не стоїть питання, щоб Туреччина відмовилася від купівлі С-400. Це зроблено. Після С-400 буде спільне виробництво С-500», – сказав Ердоган 18 травня на зустрічі зі студентами університету в Стамбулі.

Президент Туреччини додав, що він все ще очікує, що Сполучені Штати дозволять Анкарі брати участь у виробництві винищувачів F-35. Раніше Вашингтон наголошував, що Туреччина може бути виключена з роботи над цим проектом, якщо закупить російську ракетну систему. Туреччина замовила 100 таких американських літаків для своїх військових.

«Рано чи пізно ми отримаємо F-35», – вважає Ердоган.

Раніше цього місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що «занепокоєний» планами Туреччини купувати російські ракетні системи протиповітряної оборони. У столиці Туреччини Анкарі він зазначив, що члени НАТО можуть самі вирішувати, яке озброєння купувати.

«Водночас я занепокоєний потенційними наслідками, оскільки Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, що запровадять санкції… Що важливо для НАТО – це функціональна сумісність, щоб системи могли працювати разом», – сказав Столтенберґ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже кілька разів заявляв, що його країна не відмовиться від угоди з Росією та купить чотири комплекси С-400 на загальну суму 2,5 мільярда доларів.