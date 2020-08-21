Ердоган наказав перетворити на мечеть ще одну візантійську церкву

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 21 серпня наказав перетворити на мечеть стамбульський Монастир Хора. Відповідний наказ опублікували у офіційному віснику уряду Туреччини, повідомляє агентство Anadolu.

Церква Христа Спасителя в Полях, також відома як Монастир Хора, – візантійська церква, яка найкраще у Стамбулі зберегла свій первозданний вигляд. Будівлю побудували в 11 столітті, та перебудовували у 14-му. У ній збереглися унікальні мозаїки та фрески, які мають історичну та художню цінність.

Монастир входить належить до об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як православна церква він перестав діяти після падіння Константинополя у 1453 році: через півстоліття після цього всі зображення візантійського періоду були заштукатурені, а церкву перетворили в мечеть Карі. Лише у 1948 році після реформ Ататюрка і реставраційних робіт вона була відкрита для туристів як Музей Карі.

Раніше цього літа Ердоган підписав указ, який перетворив на мечеть ще один пам’ятник візантійського християнства, собор Святої Софії (Айя-Софія) у Стамбулі: останні 80 років він мав статус музею, як і Карі. Указ щодо собору Святої Софії також передбачав передачу об’єкту у власність Управління у релігійних справах Туреччини.

У світі переважно критично поставились до такого рішення турецької влади.