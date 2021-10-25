Після погрози Ердогана вислати дипломатів 10 країн суперечка Туреччини і Заходу дещо послабла

Напруженість між Туреччиною і десятьма західними країнами дещо послабла через кілька днів після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив висилкою послів.

Очоливши засідання уряду, присвячене дипломатичному протистоянню, Ердоган 25 жовтня сказав, що західні посли, яких він хотів вислати, «засвоїли урок і тепер будуть більш обережними».

«Наш намір абсолютно не в тому, щоб створити кризу, а в тому, щоб захистити нашу честь, гордість, наші суверенні права», – сказав Ердоган.

У свою чергу, Сполучені Штати і кілька інших країн зробили ідентичні заяви, в яких йдеться, що вони дотримуються конвенції ООН, яка вимагає від дипломатів не втручатися у внутрішні справи країни перебування.

Суперечка розгорілася, коли посольства США, Німеччини, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії і Швеції виступили зі спільною заявою, в якій закликали звільнити ув’язненого філантропа Османа Кавалу.

«Ми продовжимо просувати верховенство закону і повагу прав людини в усьому світі», – заявив 25 жовтня речник Держдепартаменту США Нед Прайс, додавши, що найкращим шляхом є «співпраця з питань, що мають взаємний інтерес».

Ердоган повідомив на вихідних, що наказав оголосити послів «персонами нон-грата», тоді як самі дипломати заявили, що висилка була б безпрецедентною у відносинах між іншими країнами-членами НАТО.

64-річний Кавала вже чотири роки перебуває у в’язниці без обвинувального вироку через протести і спроби державного перевороту в 2016 році. Він заперечує будь-які правопорушення, а критики уряду Ердогана кажуть, що його справа є прикладом придушення інакомислення.