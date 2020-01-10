В Єревані заперечують запуск авіарейсів до Криму

Комітет цивільної авіації Вірменії не отримував запит на здійснення авіарейсів Єреван-Сімферополь, повідомили в прес-службі відомства, передає вірменське інформагентство PanARMENIAN.Net.

На офіційному сайті комітету цивільної авіації Вірменії інформації про авіарейси Єреван-Сімферополь немає.

Раніше голова комітету з туризму, курортів і спорту підконтрольного Росії парламенту Криму Олексій Черняк стверджував, що Росавіація погодила запуск авіасполучення між аеропортами Сімферополя та Єревана в 2020 році. За його словами, також опрацьовується питання про відкриття авіамаршруту Сімферополь-Стамбул, повідомляло російське інформагентство ТАСС.

У жовтні 2014 року головне управління цивільної авіації Вірменії також спростовувало повідомлення про нібито організацію прямого авіарейсу між Єреваном і Сімферополем.

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти до Криму, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила приналежність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль і гарантування безпеки на цій ділянці повинен здійснювати тільки «Украерорух».

Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова Росією закрила його для повітряного руху, а також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації України. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил. Пізніше деякі маршрути над Чорним морем були знову відкриті для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в анексований Крим у порушення міжнародних норм.