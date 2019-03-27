Росіяни намагалися вивезти ракети до комплексу С-125 з України до Еритреї – ГПУ

Росіяни намагалися вивезти ракети до комплексу С-125 з України до Еритреї, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

«За матеріалами контррозвідки СБУ Головна військова прокуратура виявила 36 зенітних ракет «земля-повітря» 5В27Д, які входять до складу зенітного-ракетного комплексу С-125 «Печора», у повному бойовому оснащенні разом із супутнім обладнанням. Ці ракети ще в 2007 році службові особи «Рособоронекспорту» РФ за попередньою змовою зі службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу України пробували незаконно перемістити до країни, що перебуває під санкціями РБ ООН», – сказав Луценко.

Ці ракети передали для потреб Збройних сил України.