Євросоюз спростив і здешевив отримання віз для білорусів

Рада Євросоюзу затвердила угоди з Білоруссю про спрощення видачі віз та реадмісії. Про це 27 травня повідомив сайті ради.

Рада Євросоюзу найближчим часом повідомить владі Білорусі про укладення угод. Вони наберуть чинності в перший день другого місяця після повідомлення. Очікується, що це відбудеться 1 липня.

У межах угод вартість короткострокової шенгенської візи для білорусів знизиться з нинішніх 80 євро до 35 євро, зменшиться список документів на подання візи, а термін ухвалення рішення про її видачу скоротиться до 10 днів.

Мінськ і Брюссель працювали над підготовкою угод про спрощення видачі віз та реадмісії з 2014 року. Сторони підписали документи в січні 2020 року. Білоруський парламент ратифікував угоди в квітні, Європарламент – у травні.

Білорусь входить до першої десятки країн за кількістю виданих шенгенських віз. У 2019 громадяни країни отримали 643 тисячі таких віз.