Лідери ЄС проведуть зустріч щодо стимулів для економіки в умовах пандемії коронавірусу

Лідери 27 країн Європейського союзу планують 19 червня провести відеоконференцію із подолання розбіжностей щодо пакету стимулів для економіки ЄС в умовах пандемії коронавірусу.

Блок втратив понад 100 тисяч людей в умовах пандемії і зіткнувся з безпрецедентною економічною кризою.

На зустрічі очікується обговорення наступного загального бюджету ЄС на суму понад 1 трильйон євро на 2021-2027 роки, і фонду відновлення, який буде поповнений за рахунок, як пропонується, запозичень на 750 мільярдів євро. Допомога надаватиметься головним чином країнам, які найбільше постраждали від пандемії, таким як Італія та Іспанія.

Очікується, що зустріч 19 червня стане лише першим кроком до досягнення консенсусу щодо спільного рішення для порятунку економіки ЄС, домовленість про який гальмують консервативні у фінсовому плані північні країни блоку і низка південних країн з високим рівнем боргу.

«Хворий південь» ЄС вимагає якомога більше безкоштовних грантів без будь-яких вимог макроекономічних реформ, а більш економна північ хоче дозволити кредити лише на певних умовах. Країни на сході ЄС кажуть, що на південь перенаправляється занадто багато грошей, і вони хочуть зберегти колишню спрямованість витрат на сільське господарство та скоротити розрив у розвитку з країнами на заході. Багаті країни ЄС, такі як Німеччина, хочуть зберегти бюджетні знижки проти волі інших країн ЄС. Відсутня також згода про те, як в кінцевому підсумку погасити борг.