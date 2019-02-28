Євросоюз закидає Google, Facebook і Twitter невиконання обіцянок

Пошуковий сервіс Google, соціальні мережі Facebook і Twitter не виконують свої обіцянки щодо боротьби з недостовірними новинами. Про це йдеться в оприлюдненій 28 лютого заяві Єврокомісії.

Відомство зазначає, зокрема, що Facebook, усупереч домовленостям, у січні не надав результати розслідування щодо реклами, яка вводить в оману. Google не роз'яснив, що було зроблено для усунення дезінформації. Twitter не надіслав результатів щодо поліпшення контролю за розміщенням реклами.

У заяві Єврокомісії також наголошується, що напередодні виборів до Європарламенту компанії не продемонстрували прогресу.

Восени 2018 року Євросоюз узгодив із Facebook, Twitter і Google добровільний регламент для боротьби з недостовірними новинами. Документ передбачає маркування політичної реклами, а також змушує корпорації боротися з інтернет-ботами, що поширюють недостовірну інформацію.