Facebook слідом за Twitter загрожує штраф у Росії

Російське наглядове відомство «Роскомнагляд» склало адміністративний протокол на соціальну мережу Facebook за порушення російського законодавства. Компанії загрожує штраф від трьох до п'яти тисяч рублів (це приблизно від 1200 до 2 тисяч гривень), вказує сайт відомства 28 лютого.

У заяві йдеться, що Facebook порушив російські закони, оскільки не надав інформації про локалізацію баз даних російських користувачів.

У грудні відомство надіслало компанії запит на надання цієї інформації. Компанія відповіла на цю вимогу. Однак у «Роскомнагляді» вважають, що відомство не отримало «юридично значущих» відповідей. 21 лютого штраф з тієї ж причини, що і Facebook, отримала соцмережа Twitter.

Інтернет-пошуковик Google був оштрафований у грудні 2018 року на 500 тисяч рублів (це близько 200 тисяч гривень). Адміністративне покарання компанія отримала за невиконання російського закону, який зобов'язує підключатися до реєстру заборонених сайтів і виключати їх з пошукової видачі.

Російський закон «про персональні дані» був ухвалений у 2015 році. Він зобов’язує як російські, так і закордонні компанії зберігати дані користувачів на серверах на території Росії.