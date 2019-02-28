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28 Лютий 2019, Київ 19:43
Новини | Міжнародні

Facebook слідом за Twitter загрожує штраф у Росії

Російське наглядове відомство «Роскомнагляд» склало адміністративний протокол на соціальну мережу Facebook

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Російське наглядове відомство «Роскомнагляд» склало адміністративний протокол на соціальну мережу Facebook за порушення російського законодавства. Компанії загрожує штраф від трьох до п'яти тисяч рублів (це приблизно від 1200 до 2 тисяч гривень), вказує сайт відомства 28 лютого.

У заяві йдеться, що Facebook порушив російські закони, оскільки не надав інформації про локалізацію баз даних російських користувачів.

У грудні відомство надіслало компанії запит на надання цієї інформації. Компанія відповіла на цю вимогу. Однак у «Роскомнагляді» вважають, що відомство не отримало «юридично значущих» відповідей. 21 лютого штраф з тієї ж причини, що і Facebook, отримала соцмережа Twitter.

У січні 2019 року «Роскомнагляд» порушив адміністративні справи щодо Twitter і Facebook
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Інтернет-пошуковик Google був оштрафований у грудні 2018 року на 500 тисяч рублів (це близько 200 тисяч гривень). Адміністративне покарання компанія отримала за невиконання російського закону, який зобов'язує підключатися до реєстру заборонених сайтів і виключати їх з пошукової видачі.

Російський закон «про персональні дані» був ухвалений у 2015 році. Він зобов’язує як російські, так і закордонні компанії зберігати дані користувачів на серверах на території Росії.

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