Євросоюз не визначив список країн, для яких відкриє кордони 1 липня

Посли країн Євросоюзу 24 червня не змогли визначити остаточний список країн, для громадян яких ЄС відкриє свої кордони 1 липня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Узгодження продовжиться в п’ятницю, 26 червня.

Представники країн-членів об’єднання домовилися лише, що остаточний список складатиметься із приблизно 20 держав світу. З європейських країн, які не входять до складу ЄС, право на в’їзд можуть отримати три балканські (Боснія, Чорногорія та Сербія) і три карликові (Андорра, Монако і Ватикан) держави.

Спершу у списку фігурувала також Грузія (населення майже 4 мільйони людей), але наразі її там немає. Деякі країни члени мають сумнів, що медична система цієї кавказької країни буде здатна впоратися з контролем захворюваності на коронавірусну інфекцію, хоча фактично, повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зараз епідемія в Грузії перебуває під контролем (за даними університету Джонса Гопкінса, станом на 24 червня в Грузії зафіксовано 914 інфікувань та 14 померлих від COVID-19).

України в списку країн, для громадян яких Євросоюз відкриє кордони з 1 липня, не було від початку. Так само поза списком опинилися країни, де зафіксували найбільшу кількість підтверджених заражень коронавірусом: США – 2 347 022, Бразилія – 1 145 906, Росія – 598 878 (дані університету Джонса Гопкінса станом на 24 червня 2020 року).

Список, який складають посли ЄС, є рекомендаційним. Деякі країни, зокрема, Данія та Португалія, вже заявили, що не будуть виконувати всіх рекомендацій. Вони мають на це право, оскільки окремі країни-члени ЄС мають остаточне право визначати, для кого відкривати свої кордони.