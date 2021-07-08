ЄС штрафує німецьких автовиробників на 1 мільярд доларів через змову проти обмеження викидів

Єврокомісія 8 липня зобов’язала чотирьох найбільших німецьких автовиробників сплатити сукупно 1 мільярд доларів штрафу за імовірну змову, яка перешкоджає зусиллям щодо обмеження викидів автомобілів.

Єврокомісія заявила, що Daimler, BMW, Audi і Porsche уникали конкуренції в галузі технологій, які можуть обмежити забруднення від бензинових та дизельних двигунів.

Справа є першим випадком, коли чиновники ЄС покарали змову з метою стримування технологічних здобутків, а не щодо встановлення цін.

Комісар ЄС з питань конкуренції Марґрет Вестаґер заявила, що компанії могли скоротити шкідливі викиди, але замість цього змовились, щоб уникнути такого скорочення. За повідомленням, компанія Daimler не отримала штрафу, оскільки саме вона повідомила про існування картелю регуляторам.