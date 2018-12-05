ЄС підготував «план дій проти дезінформації»

Європейська зовнішньополітична служба та Єврокомісія на тлі наближення євровиборів збільшать фінансування свого дезінформаційного підрозділу до 5 мільйонів євро в 2019 році. Про це у Брюсселі повідомив віце-президент Єврокомісії Андрус Ансіп.

«Це допоможе використовувати нові засоби і технології для боротьби з дезінформацією», – каже віце-президент Єврокомісії, зауважуючи, що це незначна сума, якщо порівнювати з Росією, яка витрачає на медіа, що поширюють дезінформацію, 1,1 мільярда євро щороку.

«Наша мета не полягає у створенні чогось подібного до того, що вже є в Росії – машини пропаганди в ЄС. Ми хочемо визначати, звідки йде дезінформація та зупиняти її, оприлюднюючи факти. Для цього ми маємо краще обмінюватися інформацією між підрозділами, які вже це роблять в кожній із країн ЄС. Але якби це залежало тільки від мене, то я б виділив не 5, а 50 мільйонів», – заявив представник виконавчого органу ЄС.

Як пояснюють у Єврокомісії, «філософія роботи, націленої на боротьбу з дезінформацією, – у спільних, об’єднаних зусиллях. Кожна з держав-членів має інвестувати в цю справу – грошима, персоналом чи розумними технологіями. Тому порівняння бюджетів ЄС та Росії на дезінформаційну компанію – некоректне, бо вводить в оману».

Порівняно із 1,9 мільйона євро, виділених у 2018 році, це все ж значно суттєвіший бюджет для протидії російській пропаганді та дезінформаційній кампанії, повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

Віце-президент Єврокомісії також повідомив, що планується істотно збільшити кількість персоналу, зокрема, підрозділу East StratCom, який займається моніторингом та спростуванням російської пропаганди. З-поміж інших численних пунктів нового «плану дій проти дезінформації», окремо виділяється запуск «Системи швидкого попередження», що працюватиме на всій території ЄС. Ця система буде «швидко реагувати на фейки правдивими фактами», – заявив Андрус Ансіп.

«Вона протидіятиме дезінформації твердими фактами, допоможе обмінам та оцінкам даних розвідки. Надаватимуться кращі та численніші аналізи загроз», – пояснив віце-президент Єврокомісії, додаючи, що «дезінформація є частиною воєнної доктрини Росії та її стратегії з розділення й послаблення Заходу».

Представництва ЄС у сусідніх країнах, у першу чергу, з-поміж держав колишнього Радянського Союзу, отримають необхідні інструменти для аналізу даних і також будуть значно посилені.

Це лише частина всеосяжного «плану дій», спрямованого на боротьбу із дезінформацією, перед наступними європейськими виборами, який 5 грудня представила Комісія ЄС.