ЄС вирішив відкликати з Мінська частину послів – голова МЗС Польщі

Європейський союз ухвалив рішення відкликати з Мінська частину послів, акредитованих у Білорусі, заявив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау. При цьому він не уточнив, які саме посли і коли будуть відкликані. Раніше про відкликання свого посла з Мінська повідомило МЗС Литви.

«Спільно з Європейською службою зовнішніх дій і країнами – членами ЄС було ухвалене рішення відкликати для консультацій частину послів, акредитованих у Білорусі», – написав він у твіттері і подякував Євросоюзу за солідарність із Польщею і Литвою.

Голова польського зовнішньополітичного відомства заявив, що «пріоритетом залишається підтримка білорусів і їхнього прагнення до демократизації країни».

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус писав про відкликання литовського посла з Мінська. Голова литовського МЗС заявив, що рішення ухвалене спільно з польськими колегами.

За словами Лінкявічуса, він провів переговори з головою зовнішньополітичної служби ЄС Жозепом Боррелем, головами МЗС Польщі й Німеччини Збіґнєвом Рау і Гайком Маасом щодо вимоги білоруської сторони про скорочення кількості співробітників у посольствах Литви і Польщі в Білорусі.

2 жовтня білоруське МЗС зажадало від посольств Польщі й Литви скоротити кількість дипломатів, що працюють у країні. Там також повідомили, що послів Білорусі в Польщі і Литві з 5 жовтня відкликають у Мінськ для консультацій, і запропонували Варшаві й Вільнюсу послідувати цьому прикладу.

Литва і Польща тоді заявили, що не мають наміру відкликати своїх послів у Білорусі для консультацій.