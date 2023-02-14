ЄС вніс Росію у список країн, що не дотримуються належним чином податкових стандартів

Європейський союз вніс Росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій – країн, які не повністю дотримуються міжнародних податкових стандартів, йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Росія, за даними Ради ЄС, не виконала зобов’язань щодо «усунення шкідливих аспектів спеціального режиму для міжнародних холдингових компаній». Крім того, Рада ЄС зазначає, що діалог із Росією з питань податкового законодавства «зайшов у глухий кут» після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зокрема, потрапляння до списку обумовлене ухваленими торік поправками до законодавства, що регулюють режим спеціальних адміністративних районів. Такий режим діє на острові Російський (Примор’я) та острові Жовтневий (Калінінградська область) з 2018 року. Мета режиму, каже російська влада – «створення умов для залучення закордонного бізнесу та інвестицій, у тому числі з російським «корінням», із іноземних юрисдикцій». Європейські чиновники ж вважають, що це створює нечесну податкову конкуренцію.

Крім Росії, в «сірий список» податкових юрисдикцій були включені Британські Віргінські острови, Маршаллові острови та Коста-Ріка. Північна Македонія, Барбадос, Ямайка та Уругвай покинули список, а Гонконгу, Малайзії та Катару дали відстрочку для усунення недоліків у податковому законодавстві. Загалом у списку – 16 країн.

«Сірий список» використовується Євросоюзом як інструмент для боротьби з ухиленням від сплати податків та відмиванням коштів. До нього потрапляють країни, політика яких сприяє податковим злочинам.