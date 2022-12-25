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У РФ хочуть підвищити податки для росіян, які виїхали з країни

Раніше стало відомо, що владна у РФ партія «Єдина Росія» працює над законопроєктом, який забороняє росіянам, які виїхали за кордон, працювати віддалено за деякими спеціальностями( на фото В’ячеслав Володін)

Держдума РФ розробляє законопроєкт про підвищення податкових ставок для росіян, які виїхали з країни, повідомив голова нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін.

За його словами, ті, хто покинув країну, не тільки віддалено працюють у російських компаніях, а й користуються всіма пільгами законодавства.

«Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати і ввести для них підвищену ставку оподаткування. Так буде справедливо», – написав Володін у Telegram.

Раніше в грудні стало відомо, що владна у РФ партія «Єдина Росія» працює над законопроєктом, який забороняє росіянам, які виїхали за кордон, працювати віддалено за деякими спеціальностями.

З початком російського вторгнення в Україну і оголошенням мобілізації з РФ виїхали сотні тисяч росіян працездатного віку, зокрема бізнесмени, IT-фахівці, науковці, лікарі та музиканти. Скільки з них залишилося за кордоном – достеменно невідомо. За офіційною статистикою, у першому півріччі міграційний відтік із країни становив близько 96 тисяч осіб.

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