Євросоюз та США відкинули зміну кордонів на Балканах за етнічною ознакою

Європейський союз і США відкинули ідею зміни кордонів на Західних Балканах у відповідь на неофіційну пропозицію про розформування Боснії та Герцеговини та об’єднання Косова з Албанією.

За повідомленням Reuters, документ, який циркулює серед чиновників ЄС, пропонує включити частини Боснії та Герцеговини до Сербії та Хорватії, щоб допомогти інтеграції регіону до ЄС. Агенція Reuters окремо вказує, що не може перевірити справжність такого документа.

Речник Європейської комісії Ерік Мамер на пресконференції 26 квітня заявив, що ЄС «абсолютно не підтримує будь-які зміни кордонів».

Сполучені Штати також відкинули цю пропозицію, попередивши, що зміна кордонів може призвести до загострення напруженості в регіоні. Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що спекуляції про «зміну кордонів на Балканах за етнічною ознакою ризикують сприяти розвитку нестабільності в регіоні та викликають спогади про минулу напруженість».

Минулого тижня в інтерв’ю одному з американських аналітичних центрів президент Сербії Александар Вучич відкинув цю ідею, заявивши, що його уряд «не зацікавлений у створенні будь-якої великої Сербії». Також міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас минулого тижня сказав, що цю ідею «повернули до шухляди».