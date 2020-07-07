ЄС виділив понад 11,5 млн євро на підтримку реформи держуправління в Україні

Європейський союз здійснив пряму виплату в розмірі понад 11,5 мільйона євро у державний бюджет України для підтримки реформи державного управління, повідомило Представництво ЄС в Україні.

Згідно з повідомленням, кошти спрямовані на підтримку подальшого розвитку системи державного управління в Україні, зокрема підвищення її ефективності та стійкості в умовах кризи, спричиненої COVID-19.

«Зараз як ніколи важливо забезпечити дотримання основних принципів публічного врядування, підзвітності та прозорості для здобуття і зміцнення довіри громадян і бізнесу до державних інституцій і тим самим сприяти швидшому відновленню після тяжкої кризи у сферах здоров’я та економіки», – заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Повідомляється, що загалом ЄС виділив 90 мільйонів євро в межах програми бюджетної підтримки на реформування держуправління на період 2016-2021 років. Ця виплата є черговою після вже наданих трьох траншів на загальну суму 37,6 мільйона євро.

Останній транш на суму 26 мільйонів євро заплановано на 2021 рік, він буде наданий за умови продовження «рішучих намірів уряду щодо втілення в життя принципів державного управління», реалізації стратегії реформування держуправління на основі закону «Про державну службу» та ухвалення закону про загальну адміністративну процедуру, повідомили у представництві.