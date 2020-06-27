ЄС активував механізм для допомоги Україні в подоланні наслідків повеней – Кулеба

Євросоюз задіяв Механізм цивільного захисту, який дозволить його членам допомогти Україні подолати наслідки повеней, повідомив міністр закордонний справ Дмитро Кулеба 27 червня.

«Євросоюз активував Механізм цивільного захисту у відповідь на наш терміновий запит. Це дозволить країнам ЄС допомогти Державній службі з надзвичайних ситуацій у подоланні наслідків повеней, згідно зі списком потреб», – написав Кулеба в своєму Твітері.

Він висловив вдячність Євросоюзу, зокрема єврокомісару з питань кризового менеджменту Янезу Ленарчичу та «шведським друзям» за підтримку.

27 червня ДСНС повідомила, що продовжує ліквідовувати наслідки паводку на території західних областей України (Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській).

У червні 2020 року в західних областях України випала понаднормова кількість опадів, загинули щонайменше троє людей. Лише на території Прикарпаття через стихію підтоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано та пошкоджено понад 700 кілометрів доріг та майже 200 мостів, знищено понад 4 тисячі метрів берегоукріплення.

Уряд виділив на подолання наслідків повені на заході України 672 мільйона гривень. Президент України Володимир Зеленській пообіцяв, що всі будинки пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України будуть відновлені, а якщо це неможливо, громадянам нададуть нові оселі.