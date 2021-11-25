Американський есмінець вирушив у Чорне море

Есмінець США класу «Арлі Берк» прямує до Чорного моря, повідомила у четвер пресслужба штабу ВМС США у Європі та Африці у твітері.

«USSArleighBurke (DDG 51) розпочав перехід у Чорне море, щоб діяти разом з нашими союзниками НАТО та партнерами у цьому регіоні», – йдеться у повідомленні.

У жовтні-листопаді українські Військово-морські сили провели тренування з військовими кораблями США, Туреччина та Румунії. За даними українських військових, серед інших, були залучені флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney, патрульний літак P-8 Poseidon та вертоліт. У тренуванні загалом взяли участь сім кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер «Слов’янськ» та середній десантний корабель «Юрій Олефіренко».