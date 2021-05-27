ЄСПЛ визнав порушення у справі «довічника» Рафальського, який помер у СІЗО в 2016 році

Європейський суд із прав людини визнав порушення влади України у справі довічно засудженого Олександра Рафальського, який помер у СІЗО в Києві в 2016 році.

Рішення опубліковане на сайті ЄСПЛ. Суд визнав, що у справі Рафальського були порушені статті Конвенції з прав людини щодо заборони катування, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження.

Як встановили в ЄСПЛ, 13 червня 2001 року Рафальського затримали тодішні міліціонери у квартирі його знайомого в Києві й жорстоко побили під час та після арешту. У період з 13 до 26 червня 2001 року Рафальського безпідставно поміщали в різні місця тримання під вартою в Київській області під фальшивим приводом, нібито він – безхатько без документів. При цьому його били, душили і катували струмом, щоб отримати зізнання в організації й участі у вбивстві п’яти людей, вказує суд.

ЄСПЛ присудив виплатити компенсацію у справі в розмірі 15 тисяч євро.

20 жовтня 2016 року в Києві в Лук’янівському СІЗО вночі помер Олександр Рафальський, засуджений до довічного позбавлення волі. Як повідомив правозахисник Андрій Діденко, понад півтора року Рафальський перебував у СІЗО, він там був у статусі потерпілого по двох кримінальних провадженнях, які було розпочато щодо катування й фабрикування справи.

У Мін’юсті повідомили на запит Радіо Свобода, що, за даними бюро судово-медичної експертизи, причиною смерті Рафальського стало «фульмінантне ускладнення наявного хронічного захворювання серцево-судинної системи».

Олександр Рафальський перебував за ґратами майже 15 років. Його засудили до довічного ув’язнення за вбивство чотирьох осіб, серед яких 11-річний хлопчик. Рафальський своєї вини не визнав.

Справа Олександра Рафальського стала однією з найгучніших, повідомлялося про кричущі факти його катування: як за допомогою побиття, так і з застосуванням струму, психологічного тиску, коли його, наприклад, змушували копати собі яму.