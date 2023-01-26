Немає інструментів, щоб змусити Росію виконати рішення ЄСПЛ – Мін’юст

Юридичних інструментів, аби привести до виконання рішення Європейського суду з прав людини Росією, яка відмовилася їх виконувати, немає. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявила голова української делегації в Страсбурзі, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

«Росія хоче думати, що вона не буде нести відповідальність і виконувати рішення Європейського суду, але це не так. Окрім того, що рішення має сильну політичну вагу, це рішення є також юридичне (…). Україна шукає шляхи монетизації рішень Європейського суду з прав людини і не тільки Європейського суду, а й тих рішень, які отримали приватні інвестори і в інвестиційних арбітражах по Криму», – наголосила Мудра.

За словами заступниці голови Мін’юсту, Україна запропонувала партнерам створити компенсаційний механізм, що дозволить покривати збитки постраждалим від війни українцям, якщо набрали чинності судові рішення міжнародних інстанцій. Цей механізм, додала вона, передбачатиме відповідний фонд, що наповнюватиметься за рахунок активів Російської Федерації, конфіскованих по всьому світу.

«Дуже важливо довести вину Росії, адже рано чи пізно Росія захоче повернутися до цивілізованого світу, знову стати частиною фінансової системи, вступати в транзакції з іншими державами, і їй потрібно буде щось робити з тими рішеннями, які будуть винесені проти Росії. Тобто це або вона самостійно буде виконувати, коли така ситуація настане, і коли вона буде готова до того, і її керівництво буде розуміти, що це потрібно робити, або ці рішення будуть монетизовані за рахунок російських активів», – підсумувала Мудра.

25 січня Європейський суд з прав людини визначив дату початку окупації Росією окремих районів Донецької та Луганської областей з 11 травня 2014 року. Рішення було винесене у рамках розгляду скарги України та Нідерландів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання, що майбутнє рішення ЄСПЛ допоможе притягнути РФ до відповідальності за всі вчинені злочини.