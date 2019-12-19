ЄСПЛ визнав обґрунтованим видворення з Литви журналістів телеканалу «Росія 24»

Європейський суд з прав людини опублікував рішення за скаргою чотирьох співробітників російського державного телеканалу «Росія 24» на обмеження свободи слова. Їх затримали на «Форумі вільної Росії» у Вільнюсі у березні 2016 року, а пізніше вислали, заборонивши в’їзд до Литви на рік.

ЄСПЛ в цьому не знайшов порушень їх прав.

Знімальна група телеканалу «Росія 24», що складалася з репортера Павла Зарубіна, звукооператора Олександра Макарова, оператора Андрія Мельникова і редактора Олексія Казакова, не маючи акредитації, з’явилася на конференцію і поводилася некоректно по відношенню до її учасників, через що викликали поліцію.

Литовська влада визнали дії знімальної групи загрозою національній безпеці Литви.

Європейський суд з прав людини визнав скаргу росіян неприйнятною, а доводи влади Литви – обґрунтованими.

В ЄСПЛ зазначили, що гарантії свободи слова поширюються на журналістів, якщо вони діють добросовісно з метою поширення достовірної інформації на принципах відповідальної журналістики. Це стосується в тому числі і поведінки представників ЗМІ, а в цій справі ЄСПЛ не може визнати їх такими.