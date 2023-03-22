ЄСПЛ призначив дату слухань справи України проти Росії щодо окупації Криму

Європейський суд із прав людини призначив дату слухання у справі України проти Росії щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба суду у твіттері.

Справа стосується позову України про те, що підконтрольна Росії влада півострова систематично порушувала права людини в Криму з лютого 2014 року.

«Після завершення письмової процедури голова Суду повідомив сторонам, що в інтересах належного виконання правосуддя Суд проведе слухання щодо прийнятності та суті справи, попередньо призначивши його на 8 листопада 2023 року», – сказано в повідомленні.

На цьому засіданні суд розгляне по суті скарги, вже визнані прийнятними, а також розгляне питання прийнятності та суті справи політичних в’язнів і скарги засуджених.

На початку 2021 року ЄСПЛ прийняв справу України проти Росії щодо окупації Криму і перейшов до розгляду по суті. Також суд підтвердив, що Росія мала «загальний ефективний контроль» над півостровом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого «референдуму».

Раніше громадська організація «КримSOS» подала скаргу до Європейського суду з прав людини щодо незаконного затримання громадянської журналістки Ірини Данилович.