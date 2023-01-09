У Мін’юсті повідомили, коли ЄСПЛ оголосить, чи розглядатиме «справу про Донбас» по суті

Європейський суд із прав людини оголосить рішення у справі про порушення Росією прав людини на Донбасі в січні, заявила уповноважена у справах ЄСПЛ при Міністерстві юстиції Маргарита Сокоренко. Про це вона повідомила 9 січня на своїй фейсбук-сторінці.

«25 січня 2023 ЄСПЛ публічно оголосить рішення у так званій справі по Донбасу – першій справі щодо захоплення східної України у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України з Криму і Донбасу. І того ж року відкрився юридичний фронт протистояння агресору на міжнародній арені», – написала Сокоренко.

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За її словами, йдеться про справу «Україна та Нідерланди проти Росії», яка стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року, у тому числі про збиття Малайзійського «Боїнга» рейсу МН‑17 у липні 2014-го над Донеччиною.

Чиновниця висловила впевненість, що ЄСПЛ вирішить перейти до розгляду справи по суті.

У листопаді минулого року Європейський суд з прав людини відклав на 26 січня 2022 року слухання з питання про прийнятність справи «Україна та Нідерланди проти Росії» (№8019/16, 43800/14 та 28525/20) щодо подій на сході України, повідомляє сайт суду.

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Справа, про яку йдеться, включає три міждержавні позови.

Зокрема, це позов «Україна проти Росії» (№8019/16) щодо тверджень України щодо порушення Росією Європейської конвенції про права людини внаслідок конфлікту на сході України у 2014 році, «Україна проти Росії» (II) ( № 43800/14), поданий 13 червня 2014 року щодо імовірного викрадення трьох груп дітей на сході України в період з червня до серпня 2014 року та їхнє тимчасове переміщення до РФ, а також «Нідерланди проти Росії» (№ 28525/20), поданий 10 липня 2020 року, про збитий 17 липня 2014 року авіалайнер Malaysia Airlines, рейс MH17, внаслідок чого загинули 298 осіб, у тому числі 196 громадян Нідерландів.