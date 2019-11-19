ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити компенсацію російському опозиціонеру

Європейський суд із прав людини визнав Україну винною в нерозслідуванні викрадення в 2012 році російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва, який відбув термін ув’язнення в так званій «Болотній справі» в Росії.

Своїм рішенням від 19 листопада ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити Развозжаєву чотири тисячі євро компенсації.

Крім того, ЄСПЛ визнав, що російська влада порушила права колишніх «в’язнів Болотної» Сергія Удальцова і Леоніда Развозжаєва, і постановив, що Росія зобов’язана виплатити Развозжаєву 11 тисяч євро, а Удальцову – дев’ять тисяч євро компенсації.

ЄСПЛ дійшов висновку, що російська влада порушила права двох активістів на вільні публічні збори, а також порушила їхні права, затримавши їх із порушеннями закону і змусивши їх відбувати в’язничні терміни далеко від дому.

Суд також визнав владу Росії винною в нерозслідуванні викрадення Развозжаєва.

Удальцов був одним із організаторів розігнаного противладного мітингу на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року. За звинуваченням в організації заворушень його засудили до чотирьох із половиною років колонії, на свободу він вийшов у 2017 році, відбувши весь термін.

Развозжаєв – один із соратників Удальцова по «Лівому фронту». Развозжаєв заявляв, що агенти російських спецслужб викрали його в 2012 році в Україні, де він мав намір просити притулку, а потім привезли до Росії, де його арештували і судили. Він також вийшов з колонії в 2017 році, відбувши термін у чотири з половиною роки.