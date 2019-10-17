В Естонії російськомовних солдатів-строковиків зобов’язали вивчати естонську мову

В Естонії почали в обов’язковому порядку навчати естонської мови російськомовних солдатів-строковиків, які погано знають державну мову.

Це рішення стосуватиметься 310 солдатів на рік, повідомив Естонському телебаченню начальник пресслужби Сил оборони Естонії майор Арво Йиесалу.

«Метою навчання є поліпшити навички естонської мови в студентів і сприяти їхній кращій інтеграції в естонське суспільство…», – сказав Йиесалу.

Курси естонської мови проводилися в Силах оборони Естонії і раніше, але були добровільними.