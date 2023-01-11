МЗС Естонії вимагає від РФ скоротити кількість співробітників посольства

МЗС Естонії повідомило послу Росії в Таллінні Володимиру Липаєву про необхідність до 1 лютого скоротити кількість співробітників російського посольства в Таллінні.



До 1 лютого в російському посольстві на вимогу естонської влади має залишитися лише вісім дипломатів та до 15 адміністративних, технічних та обслуговуючих працівників. Наразі на сайті дипломатичного представництва вказані імена 17 співробітників, зазначає «Медіазона». Газета Postimees пише, що зараз у російському посольстві в Таллінні працює 21 співробітник, які мають статус дипломата, тобто їх кількість має скоротитися більш ніж наполовину.



За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, головна мета естонської влади – домогтися дотримання принципу паритету в дипломатичних відносинах з Росією. Нині у Росії працює 8 естонських дипломатів. Як сказав Рейнсалу в інтерв'ю Postimees, таку принципову позицію МЗС Естонії ухвалило ще минулого літа. «Питання полягало в тому, чи домагатися цього поступово і довгостроково, чи досягти чіткого рішення. Ми вважали за доцільне зробити це одним конкретним рішенням», – сказав міністр.



Крім того, за словами Рейнсалу, «персонал посольства Росії не займається розвитком естонсько-російських відносин в умовах агресивної війни» (мається на увазі вторгнення в Україну), а відтак «нинішній розмір представництва Росії не виправданий».

Читайте також: Росія обурилася арештом громадянина Естонії. США звинувачують його в контрабанді боєприпасів



Після російського вторгнення в Україну 24 лютого Естонія закрила російські консульства у Нарві та Тарту. Сторони також обмінялися висилками дипломатів.

Естонія, як і інші країни Шенгенської зони, що межують з Росією (крім Норвегії), зараз не пускає на свою територію росіян – власників шенгенських віз, але є винятки.