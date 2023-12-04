Через можливе закриття пунктів пропуску естонські прикордонники радять не їхати до Росії

Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії попередив, що у тих, хто відвідує Росію, можуть виникнути труднощі з поверненням назад в Естонію.

«Через міграційний тиск з боку Росії Естонія може бути змушена закрити пункти пропуску. Ви більше не зможете повернутися до Естонії через закритий пункт пропуску. Зверніть увагу, що якщо Естонія буде змушена тимчасово закрити свої пункти пропуску через міграційний тиск, ви не зможете повернутися до Естонії через пункти пропуску», – попередили у відомстві.

Також у повідомленні йдеться, що «останніми тижнями Росія навмисно направила до естонського кордону групи іноземців, які не мають законного права на в’їзд до Європейського союзу».

«Якщо ці дії триватимуть, ми будемо змушені закрити пункти пропуску з метою захисту національної безпеки та громадського порядку, як це вже було зроблено у Фінляндії через міграційний тиск», – йдеться в повідомленні.

Наразі усі контрольно-пропускні пункти Фінляндії на сухопутному кордоні з Росією, окрім пункту пропуску вантажних поїздів «Вайніккала», є закриті. Таке рішення, як пояснила фінська влада, ухвалили через загрозу кризи, пов’язаної з напливом у країну громадян третіх країн через Росію.